تبوك 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام التعليم بالمنطقة ابراهيم بن حسين العٌمري ، الذي أطلع سموه على تقرير مفصل عن المناشط والبرامج والفعاليات التعليمية بالمنطقة والمشروعات التعليمية التي تم الانتهاء منها .وأكد سمو أمير المنطقة أهمية العناية بالمخرجات والبرامج التعليمية وتوفير البيئة التربوية التي تدعم التحصيل الدراسي والعناية بالطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية خلال الفترة القادمة، منوها سموه بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .من جانبه أعرب مدير عام التعليم بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته ودعمه للعمل التعليمي بالمنطقة ومتابعة سموه واهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات .// انتهى //14:48ت م0114