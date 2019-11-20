الجزائر 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسوقعت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، والمجموعة الفرنسية "إنجي" عقودًا متوسطة وطويلة المدى بخصوص بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب.وذكرت "سوناطراك" في بيان اليوم ان سوناطراك ستقوم بموجب العقود الموقعة بتزويد فرنسا بشحنات من الغاز الطبيعي عبر الأنبوب الغازي العابر للبحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى نهائي الغاز المسال، "فوس توكان".وأضاف المصدر أن هذه العقود جاءت لتؤمّن منفذًا للغاز الجزائري في السوق الأوروبية، التي تعد من أهم الأسواق التي تعرف منافسة متزايدة بين مصدري الغاز في أسيا وأوروبا.// انتهى //14:49ت م0115