الدمام 23 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنظمت إمارة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اليوم، محاضرة بعنوان "أداء"؛ وذلك في مقر غرفة الشرقية الرئيس بالدمام.وتأتي هذه المحاضرة إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، لتطوير العمل الإداري في الإمارة، والأجهزة العامة في المنطقة.وهدفت المحاضرة، نشر ثقافة قياس الأداء، وإكساب موظفي الأجهزة العامة بالمنطقة الشرقية المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والاستفادة منها في شتى المجالات.وتناولت المحاضرة التي قدمها المهندس عادل بن عبيدالله الأحمدي، أهمية تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالجهات الحكومية باستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن.يشار إلى أن هذه المحاضرة، هي إحدى مخرجات مذكرة التفاهم بين إمارة المنطقة الشرقية، ومركز أداء، التي تعنى برفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، وتنمية القدرات العلمية والمهنية في مجال ثقافة قياس وإدارة الأداء.// انتهى//14:52ت م0116