جدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.واستعرض الاجتماع استعدادات الجهات المبكرة لموسم حج العام الحالي , إلى جانب استعراض نتائج حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع , التي ناقش خلالها أكثر من 200 خبير ومتخصص في شؤون الحج , يمثلون 50 جهة حكومية وأهلية الاستعدادات المبكرة لـ حج عام 1441هــ.وتطرق لمخرجات وتوصيات حلقة النقاش التي ركزت على دراسة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع , وجرى في هذا الصدد طرح قرابة (112) توصية ومبادرة , هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج خلال موسم حج 1441هــ.وناقش الاجتماع تطوير منظومة الخدمات في جوانب الإعاشة والإسكان ومختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //14:52ت م0117