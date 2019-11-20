جدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود , يرافقه مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال وخطط الأحوال المدنية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها , فيما تسلّم سموه التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة لعام 1440هـ الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة.من جانبه أعرب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة , ولسمو نائبه , على ما تجده الأحوال المدنية من حرص واهتمام كبيرين , ومتابعة مستمرة لتوفير جميع الخدمات لكافة مكاتب الأحوال المدنية بالمنطقة.// انتهى //14:53ت م0118