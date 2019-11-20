نجران23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي الذي قدم لسموه إيجازاً عن أعمال الجامعة خلال الفترة الماضية .وأكد الأمير تركي بن هذلول على أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في النهوض بمستوى الطلاب والطالبات في كافة المجالات واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن .وثمن سمو نائب أمير منطقة نجران جهود الجامعة مؤكداً سموه قدرة الشباب السعودي على الإسهام في النهوض بدور المملكة في البحوث العلمية والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والابتكار .//انتهى//14:54ت م0119