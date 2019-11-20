الأحساء 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واستتواصل فعاليات ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2019، الذي تُنظّمه غرفة الأحساء، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية تحت شعار "ستارت اب الأحساء"، وافتتحه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وذلك في فندق مكان بالهفوف.وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس ريادة الأعمال بالغرفة المهندس مشاري الجبر، على أهمية الملتقى في تعزيز أوجه التعاون وبناء الشراكات بين الجهات المسؤولة والمعنية والمستثمرين والشركات مع رواد الأعمال والمبتكرين وقطاع المشاريع الناشئة بالأحساء، للتعرّف على الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع في شتى المجالات.بدوره أوضح أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أن الملتقى نجح في جذب واستقطاب رواد ورائدات الأعمال بالأحساء، وذلك بفضل ما وجده من رعاية واهتمام من المسؤولين ومتخذي القرار ومشاركة واسعة من الخبرات والجهات الممكنة والشركات، إضافةً إلى ما تضمنه الملتقى من زخم الفعاليات والنشاطات الريادية والفرص الاستثمارية وعروض المشاريع الناشئة والمبتكرة أمام المستثمرين.ويمثل الملتقى باكورة نشاطات وأعمال مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بالغرفة، والذي يُعد أحد أهم المشاريع التي تبنتها ونفذتها الغرفة خلال الدورة الحالية ضمن منظومة حاضنة أعمال الأحساء ومجلس ريادة الأعمال بالغرفة لرعاية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.يذكر أن الملتقى يختتم أعماله الجمعة القادم ويأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، ويُعد مبادرة دولية تهدف لتعريف الشباب في قارات العالم بموضوعات وفوائد ريادة الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم وسبل الرعاية والدعم التي يمكن تقديمها لهم.// انتهى //14:58ت م0121