الأحساء 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء ,اليوم، برامج مبادرة التدريب المجتمعي” أتقن 5”، الذي استمر لمدة أربعة أسابيع، بمشاركة 170 شاباً من مختلف شرائح المجتمع في 8 شعب يمثلون 6 دورات تدريبية .وتضمنت البرامج مقدمة في أمن المعلومات "الأمن السيبراني"، صيانة الجوال، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، إضافة إلى الكهرباء والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات.وأكد عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني، أن برنامج "أتقن" من المبادرات المجتمعية، ويركز على المجالات التقنية والمهنية مواكبةً لرؤية المملكة 2030م، ويهدف إلى تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني من خلال تقديم دورات قصيرة لأفراد المجتمع من 15 سنة وما فوق، مشيراً إلى أن مدة التدريب لـ ” أتقن 5” استمرت من الأحد إلى الأربعاء لكل أسبوع، بما مجموعه (16) ساعة معتمدة للبرنامج الواحد، ويشرف على البرنامج مركز الأعمال وخدمة المجتمع بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.// انتهى//15:01ت م0122