بريدة23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , , اليوم , مدير مرور المنطقة صالح بن محمد العواجي ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة "عميد" , بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي .وهنأ الأمير فهد بن تركي العميد العواجي بهذه الثقة الملكية الكريمة , مثنياً على ما يقدمه رجال الأمن ورجال المرور من جهود لخدمة الوطن وأمنه ، عبر إقامة العديد من البرامج التوعوية للحفاظ على الأرواح , متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.من جانبه عبر مدير مرور منطقة القصيم العميد العواجي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على لقائه به ، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //15:02ت م0123