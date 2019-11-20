بريدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة المجلس الثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1440 / 1441هـ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما تحظى به المنطقة من تطور في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المجلس استعرض تقريراً عن ملتقى القيادات النسائية بالمنطقة والنتائج والتوصيات التي جرى تقديمها بالملتقى, بالإضافة إلى موضوع حصر الأسر المنتجة بالمنطقة ووضع آلية وضوابط لعملها، وما تضمنه قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 /7/ 1440هـ، بشأن الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والشروط والضوابط المتعلقة بإصدار تراخيص للأسر المنتجة.وأكد مناقشة المجلس لمحضر اجتماع لجنة الزراعة والمراعي الطبيعية بشأن الاستفادة من إعادة استخدام المياه المعالجة والصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء في بعض المحافظات، والعمل على تعميم الفكرة على جميع مراكز ومحافظات المنطقة، لافتاً الانتباه إلى استكمال المجلس مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.وفي ختام الجلسة قدم سمو أمير منطقة القصيم رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق للجميع.// انتهى //15:04ت م0126