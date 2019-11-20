حائل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبة بالإمارة اليوم مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة عبداللطيف المساوي وعددا من أعضاء الهيئة‪.‬وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع مؤكداً دعمه لكل ما يعود على المنطقة وأهلها بالتطور والنماء في مختلف المجالات .كما اطلع سموه على تقارير عن أنشطة وبرامج وأعمال هيئة الصحفيين .من جهته أعرب المساوي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على دعمه واهتمامه بأبناء المنطقة في مختلف المجالات وفي المجال الإعلامي , متمنيا أن يشهد فرع الهيئة بالمنطقة حراكاً متميزاً يعود على المنطقة بالفائدة بإذن الله .// انتهى //15:53ت م0151