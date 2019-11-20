عام / سمو أمير حائل يستقبل مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة

الأربعاء 1441/3/23 هـ الموافق 2019/11/20 م واس
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حائل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبة بالإمارة اليوم مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة عبداللطيف المساوي وعددا من أعضاء الهيئة‪.‬
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع مؤكداً دعمه لكل ما يعود على المنطقة وأهلها بالتطور والنماء في مختلف المجالات .
كما اطلع سموه على تقارير عن أنشطة وبرامج وأعمال هيئة الصحفيين .
من جهته أعرب المساوي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على دعمه واهتمامه بأبناء المنطقة في مختلف المجالات وفي المجال الإعلامي , متمنيا أن يشهد فرع الهيئة بالمنطقة حراكاً متميزاً يعود على المنطقة بالفائدة بإذن الله .
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15:53ت م
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