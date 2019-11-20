حائل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبة بالإمارة اليوم، النسخة الأولى من موسوعة حائل سلمها لسموه معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم .وأصدرت الجامعة الموسوعة من خمس مجلدات من خلال كرسي معالي الدكتور ناصر الرشيد لدراسات منطقة حائل، في التعليم والثقافة، والتراث والسياحة، والتنمية الريفية والحضرية، والإنسان والتنمية الاجتماعية، والتنوع الأحيائي وذلك في منطقة حائل.كما تسلم سموه عددًا من الأبحاث المتعلقة بالتنمية المحلية.// انتهى //15:54ت م0152