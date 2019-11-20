أبهـا 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسدشن وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق أمس, 14 مشروعاً وبرنامجاً للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوسط بيشة، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة فيحان السبيعي.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, ثم ألقى رئيس مجلس إدارة اللجنة عوض الحارثي كلمة استعرض خلالها العديد من البرامج والمشاريع التي أقيمت خلال العام الحالي, وأهدافها في تقديم الخدمة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع.واشتملت البرامج والمشروعات على العديد من الدورات المهنية والحرفية، وديوانية الحي، ومركز تنمية المرأة، والأسر المنتجة، ومركز النشاط الاجتماعي، والتأهيل والتدريب، إلى جانب نادي الطفل، وبرنامج (أتقن) بالتعاون مع كلية التقنية، ودوري التنمية لكرة الطائرة، وتفعيل أسبوع سرطان الثدي ، إضافة إلى إطلاق فريق تطوعي نسائي (راف ولين)، وإطلاق شراكات اجتماعية مع نادي بيشة، وإطلاق نادي مهارات، ونادي For you للمرحلة الجامعية.// انتهى //16:00ت م0155