أبهـا 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واستشارك جامعة بيشة في معرض الكويت الدولي الرابع والأربعون للكتاب خلال الفترة 20 - 30 نوفمبر 2019م، الذي افتتحه اليوم معالي وزير الإعلام الكويتي الدكتور محمد الجبري, بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين.وحظي جناح جامعة بيشة بزيارة وكيل وزارة الإعلام الكويتي محمد العواش والملحق الثقافي السعودي لدى الكويت الدكتور بندر الجويعي وعدد كبير من المهتمين بمعرض الكويت, حيث يعرض الجناح عددًا من إصدارات أعضاء هيئة التدريس وإنتاجهم العلمي، والعديد من المطويات والمنشورات التعريفية بالجامعة وتاريخ تأسيسها وأهدافها ورسالتها وتخصصاتها وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية.// انتهى //16:01ت م0156