بيروت 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان مواقف قيادة المملكة العربية السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية .وعدت اللجان الفلسطينية في بيان اليوم، تنديد مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- ، بالغارات الجوية التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة، وترحيب المجلس بقرار وتجديد ولاية وكالة (الأونروا) لثلاث سنوات، شكل دعما لحقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين الفلسطينيين بحياة كريمة وبالعودة إلى ديارهم.وأكد البيان أن موقف مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- ، الداعم للقضية الفلسطينية، جاء في سياق السياسة العامة للمملكة الداعم لقضايا الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال المساعدة في مواجهة المحن والأزمات التي يتعرض لها.// انتهى //16:03ت م0157