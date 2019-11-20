القاهرة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسعُقدت اليوم بالقاهرة ورشة عمل تحت عنوان "صنع في إفريقيا"، بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحاد الصناعات وممثلي القطاع الخاص بـ 25 دولة إفريقية و8 دول أوروبية والصين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.وتناقش الورشة عددًا من المحاور المهمة، منها سُبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة السمراء، وتطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات، وتسهيل الانتقال وتقليل تكلفة نقل البضائع داخل القارة، وإمكانيات الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمي والقاري .// انتهى //16:08ت م0158