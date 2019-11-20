الجزائر 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري خمسة أشخاص بمحافظتي غليزان وغرداية، حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الصحراوي.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن قوات الجيش بمحافظة المسيلة، أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين دمرت دورية أخرى ببومرداس قنبلتين تقليديتي الصنع جاهزتين للاستعمال.// انتهى //16:31ت م0164