عدن 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسدعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم إلى تعزيز جهود وسائل الإعلام المساندة للشرعية، وتوحيد الخطاب الإعلامي في معركة الوطن ضد ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.وأكد خلال ترؤسه اجتماعا لقيادة وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية، أهمية الإعلام الهادف والمهني في توعية المجتمع بخطر الفكر الطائفي للميليشيا الانقلابية، عادًا أن معركة الإعلام لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية.وأشار وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن إصلاح الجبهة الإعلامية سيقود إلى إصلاح الجبهة السياسية، وباستطاعة العمل الإعلامي المسؤول والمنضبط المساهمة في توحيد الجهود لكل فئات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية، لتحقيق الأهداف الوطنية وأهمها دحر الميليشيا الارهابية وتحرير ما تبقى من المحافظات.وشدد على ضرورة التنسيق والتشبيك والتعاون بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والحزبية، لمواجهة المشاريع الطائفية التي تسببت في تقسيم النسيج الاجتماعي الذي يمثل خطر على حاضر ومستقبل اليمن.// انتهى //16:31ت م0165