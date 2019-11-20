عدن 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بشحنات أدوية ومستلزمات طبية، حيث تسلم البرنامج أمس 110 أطنان من شحنات الأدوية مقدمة من المركز كدعم للمحافظات اليمنية.وأكدت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي تسلمها شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية لمحافظتي عدن وتعز، والتي ستوزع حسب خطة معتمدة مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.ويعطي مركز الملك سلمان للإغاثة أولوية لدعم القطاع الصحي اليمني للحد من تدهور الأوضاع الصحية ومعالجة الحالات المرضية المزمنة تأكيدًا للروابط الأخوية بين المملكة و اليمن.// انتهى //17:48ت م0231