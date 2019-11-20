عدن 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، إبتهاج الكمال، أن 4.5 مليون طفل تسربوا وحرموا من التعليم منذ انقلاب ميليشيا الحوثي أواخر العام 2014م.وأفادت وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أن الانقلابيين قصفوا المدراس وحولوها إلى ثكنات عسكرية وسعت إلى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال".وأوضحت أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهجت أساليب إرهابية ومارست أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، وعملت على حرمانهم من كافة الخدمات التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية وزجت بهم في المعارك وأجبرتهم على التجنيد وحالت دون التحاقهم بالتعليم، مؤكدة أن الأطفال كانوا ضحية مباشرة للألغام التي تزرعها الميليشيا بشكل عشوائي في الأحياء السكنية والطرقات وأدت لمقتل وإصابة حوالي 800 طفل.وبينت أن الحكومة أعدت خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال بالتنسيق مع الشركاء، وتهدف إلى وضع التدابير اللازمة للحد من الظاهرة، بما في ذلك تعديل تشريعات العمل والتوسع في التعليم وبرامج سحب الأطفال من سوق العمل وتوفير الرعاية والحماية للأطفال، إضافة غلى التنسيق مع المانحين لدعم برامج حماية إعادة تأهيل الأطفال المجندين وإعادة الأطفال إلى المدراس.// انتهى //17:50ت م0232