عدن 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إن حكومته أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت في العاصمة المؤقتة عدن.وأضاف خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي للمحافظة، أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية في المدينة على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى، داعيًا الجميع لشحذ الهمم والعمل الجاد من أجل استقرار عدن وأمنها.وأشار وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن عدن باتفاق الرياض، أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها، لافتا إلى ضرورة أن تتحول عدن إلى ورشة عمل خصوصًا في البنية التحتية، ولتكون مكانا جاذبا للاستثمار ومستقطب للرأسمال المحلي والدولي.// انتهى //17:51ت م0234