نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران بالتعاون مع جامعة المنطقة اليوم ، بفعاليات اليوم العالمي للطفل ، بحضور مدير عام التعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وتدشينه للمعرض المصاحب لفعاليات احتفاء إدارة رياض الأطفال بالمناسبة ، وذلك ببيت الطالب بحي الفهد .وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني أن المجتمعات تحتفل باليوم العالمي للطفل حرصًا على تعزيز العلاقات الأسرية المجتمعية وتقديم المساندات الفكرية والمادية ، فالأطفال هم أثمن كنز وأعظم سعادة .وأشارت الشهراني إلى فكرة اليوم تأتي بمثابة تذكير للجميع بضرورة احترام حقوق الأطفال ،ومنها حقهم في الحياة ، وحرية الرأي والدين والتعليم ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي ، وعدم استغلالهم في العمل، داعيةً الجميع للتكاتف للإسهام في بناء شخصية الطفل وتقديم البرامج الداعمة ليكون لدينا قادة للمستقبل .وشاركت كلية الطب وقسم رياض الأطفال بجامعة نجران في فعاليات الاحتفاء بعدد من المحاضرات التوعوية الصحية حول الطفل والأساليب الصحية السليمة في التعامل معه ، وصحة المجتمع من صحة أفراده.وتخلل الاحتفاء تقديم أطفال الروضات لعدد من الفقرات الاستعراضية والعروض المسرحية والأناشيد التي تلامس حاجات الطفل ، وتبرز ما تمثله هذه المناسبة له.// انتهى //17:56ت م0235