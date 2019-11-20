اجتماعي / مدير تعليم نجران يفتتح معرض اليوم العالمي للطفل
الأربعاء 1441/3/23 هـ الموافق 2019/11/20 م واس
نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس
احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران بالتعاون مع جامعة المنطقة اليوم ، بفعاليات اليوم العالمي للطفل ، بحضور مدير عام التعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وتدشينه للمعرض المصاحب لفعاليات احتفاء إدارة رياض الأطفال بالمناسبة ، وذلك ببيت الطالب بحي الفهد .
وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني أن المجتمعات تحتفل باليوم العالمي للطفل حرصًا على تعزيز العلاقات الأسرية المجتمعية وتقديم المساندات الفكرية والمادية ، فالأطفال هم أثمن كنز وأعظم سعادة .
وأشارت الشهراني إلى فكرة اليوم تأتي بمثابة تذكير للجميع بضرورة احترام حقوق الأطفال ،ومنها حقهم في الحياة ، وحرية الرأي والدين والتعليم ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي ، وعدم استغلالهم في العمل، داعيةً الجميع للتكاتف للإسهام في بناء شخصية الطفل وتقديم البرامج الداعمة ليكون لدينا قادة للمستقبل .
وشاركت كلية الطب وقسم رياض الأطفال بجامعة نجران في فعاليات الاحتفاء بعدد من المحاضرات التوعوية الصحية حول الطفل والأساليب الصحية السليمة في التعامل معه ، وصحة المجتمع من صحة أفراده.
وتخلل الاحتفاء تقديم أطفال الروضات لعدد من الفقرات الاستعراضية والعروض المسرحية والأناشيد التي تلامس حاجات الطفل ، وتبرز ما تمثله هذه المناسبة له.
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17:56ت م
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