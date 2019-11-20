القطيف 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف أمس محاضرة بعنوان "برامج الموهوبين والآفاق المستقبلية"، ألقاها نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور نزيه العثماني، بحضور مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم العليط وعددًا من مسؤولي التعليم والمهتمين والتربويين وبعض الموهوبين الذين شاركوا بعرض تجاربهم، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.ونوه الدكتور العثماني إلى أن المنطقة الشرقية تحتضن نسبة عالية من الموهوبين على الصعيد الوطني والمشاركين في اختبارات الموهبة، مستعرضًا المراحل الزمنية الرئيسة لتأسيس الموهبة، وتطابق أهدافها مع برامج ومخرجات رؤية ٢٠٣٠م, وخطتها الإستراتيجية في دعم الإبداع والابتكار ومنهجيتها في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم والاستثمار في الطاقات الشابة.وأكد على أهمية الموهوبين في التنمية كونهم محورًا أساسيًا فيها، مبينًا سماتهم وأدوات القياس والتصنيف، وجهود المملكة في رعايتهم ودعمهم، ومخرجات برامج الموهوبين على الصعيد الوطني، مشيرًا إلى أن تقرير رأس المال البشري العالمي يكشف عن أن هناك أكثر من ٤٤ بالمئة قدرات مهدرة في الشرق الاوسط وهذه النسبة تزيد كثيرًا في مجال الموهبة.// انتهى //17:58ت م0236