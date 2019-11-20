عدن 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 102 طن من المساعدات الطبية المتنوعة لمحافظتي عدن وتعز بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية.وجرى تسليم 16 سيارات إسعاف و10 أجهزة للغسيل الكلوي ومحاليلها ومجموعة من الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية في المحافظتين.وقدم وكيل وزارة الصحة اليمني جلال باعوضة خالص الشكر والثناء لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الجليلة في دعم القطاع الطبي اليمني ومده يد العون للمرضى والمصابين.// انتهى //17:59ت م0237