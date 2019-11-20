عمّان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واستواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خداماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث راجع عيادات طب الأسنان خلال شهر أكتوبر الماضي 1,361 حالة.كما راجع عيادات اللقاحات471 طفلًا من أبناء اللاجئين السوريين قدّم لهم 1,051 لقاحًا.وأوضحت أخصائية قسم اللقاحات نوفه العظامات، أن عيادات المركز تقدم جميع اللقاحات الضرورية للأطفال من أبناء اللاجئين السوريين وفقًا لبرامج اللقاحات المعتمد في الأردن والذي يأتي ضمن البرامج الوقائية التي ينتهجها مركز الملك سلمان للإغاثة لمنع انتشار الأوبئة بين الأشقاء اللاجئين.وتُعد الخدمات التي تقدمها العيادات الأحدث من نوعها في المخيم لتوفر الأجهزة والمعدات والتجهيزات المتطورة، مما جعلها في المرتبة الأولى من حيث استقبال المرضى والمراجعين لجميع الفئات العمرية للاجئين السوريين بالمخيم.// انتهى //17:59ت م0238