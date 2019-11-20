عدن 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسوصلت إلى محافظة عدن خمس شاحنات تحمل على متنها 80 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوزيعها في محافظة تعز.وشكر محافظ تعز نبيل شمسان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على وقوفهم مع محافظات اليمن كافة وخصوصًا تعز، منوهًا بهذا الصدد بالجهود الكبيرة والدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة في جميع المجالات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه يجري التحضير مع المركز للتوقيع على اتفاقية لتأهيل مركز الأطراف بتعز ، بالإضافة إلى دعم مستشفيات تعز بسيارتي إسعاف.// انتهى //17:59ت م0239