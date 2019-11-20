نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة بعنوان " التميز الإداري "، وذلك بمقر إمارة منطقة نجران.وتأتي الدورة التي استهدفت منسوبي إمارة منطقة نجران في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والإدارات والأجهزة الحكومية بهدف تدريب منسوبيها لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من خلق بيئة عملية مناسبة لكسب ثقة العاملين معهم لرفع مستوى الكفاءة والإنجاز في مؤسساتهم.واشتملت الدورة عدة محاور منها: تنمية معارف ومهارات المشاركين في الإبداع الإداري، والتخطيط والتنظيم والتنسيق ، والتميز الإداري، والعمليات الإدارية، ووظائف الإدارة، وتطورها، والقواعد العامة لممارستها، ومهارات التخطيط والتنظيم، والطريقة المثلى للتفويض والتقييم والمتابعة ، وتدريب عملي.// انتهى //18:00ت م0240