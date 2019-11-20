الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسجرى أمس توزيع 6,650 كرتونا من التمور في مديريات صالة والتعزية والقاهرة وجزء من مديرية المظفر التابعة لمحافظة تعز، استفادت منها الأسر النازحة والمجتمع المضيف، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتأتي هذه المساعدات في إطار سعي المركز لتحقيق الاكتفاء الغذائي للمحتاجين في عموم المحافظات اليمنية.// انتهى //18:03ت م0243