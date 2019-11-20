اجتماعي / توزيع 6,650 كرتوناً من التمور في محافظة تعز بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة
الأربعاء 1441/3/23 هـ الموافق 2019/11/20 م واس
الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس
جرى أمس توزيع 6,650 كرتونا من التمور في مديريات صالة والتعزية والقاهرة وجزء من مديرية المظفر التابعة لمحافظة تعز، استفادت منها الأسر النازحة والمجتمع المضيف، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار سعي المركز لتحقيق الاكتفاء الغذائي للمحتاجين في عموم المحافظات اليمنية.
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18:03ت م
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