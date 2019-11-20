القاهرة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن شجبه واستنكاره لما أقدمت عليه السلطات الإيرانية أمس "الثلاثاء" من اعتراف رسمي بتمثيل الميليشيا الحوثية لديها وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.وعدّ " أبو الغيط" في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، هذه الخطوة خروجًا فاضحًا عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار (2216).وأوضح البيان أن مثل هذه الخطوة تعكس إصرارًا إيرانيًا على الإمعان في السلوك العدائي بهدف زعزعة استقرار اليمن بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.وأكد البيان دعم جامعة الدول العربية الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظًا على سيادتها واستقلالها، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، بمسؤولياته في هذا الشأن.// انتهى //18:57ت م0276