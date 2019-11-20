عرعر 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة بإدارة صحة البيئة أمس، جولات تفتيشية على المطاعم والملاحم بمدينة عرعر.وأوضحت أمانة المنطقة إلى أنه نتج عن هذه الجولات مخالفة عدد من المطاعم والملاحم بسبب تدني مستوى النظافة، إلى جانب إنذار عدد من المحلات الأخرى، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي اشتباه، وذلك عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر هاتف الطوارئ 940.// انتهى //18:59ت م0277