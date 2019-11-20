الرياض 23 ربيع الأول 1441 الموافق 20 نوفمبر 2019 واس.أشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف بالكلمة الضافية والقيّمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي التي تضمنت العمل على تحقيق إنجازات تنموية ضخمة ودعم تحقيق المزيد من خلال رؤيه ٢٠٣٠م بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في كافة المجالات وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة ورفع مستوى التعليم, وزيادة برامج التدريب, وتوفير المزيد من فرص العمل الحاضر والمستقبل.وأضافت أن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى جاء شاملًا وجامعًا يحمل في مضامينه رؤية سديدة للقضايا الوطنية والنهج التنموي الذي تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة وتسعى إلى تحقيقه في كافة المجالات لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم، بالإضافة إلى القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، ودور المملكة في بناء علاقات وطيدة مع العالم الخارجي تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.وأردفت أن كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت أن هذه البلاد الطاهرة تسير على المنهج المستقيم لكتاب الله وسنة رسوله الكريم، ونشر التسامح والوسطية والاعتدال، ومحارب التطرف والإرهاب، والحفاظ على الأمن الاستقرار، وخدمة الحرمين الشريفين،و تحقيق التنمية والازدهار في جميع ربوع الوطن وفقًا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030م التي تسير بمعدلات مرضية لتنويع مصادر الدخل الوطني، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل, وتمكين المرأة ورفع مشاركتها في سوق العمل والاستمرار في دعم مكامنها.ووصفت اليوسف الخطاب الملكي بأنه خطاب ملكي تاريخي يحمل رسالة مهمة مفادها أن مملكتنا الغالية تمضي بقوة وثبات نحو استكمال تطوير أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء، وتعتمد كثيرًا على شباب وفتيات هذه البلاد الذين يمثلون عماد الإنجاز وأمل المستقبل, وحرص المملكة نمو الاقتصاد العالمي من خلال استمرار سياستها النفطية القائمة على ضرورة الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين وحمايتها لمنشآت النفط في مواجهة أعداء المملكه وحفاظها على السلام وتجنب ويلات الحروبداعية لله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان لتحقيق المزيد من التطور والنمو والرفاهيةً والرخاء للشعب السعودي.//انتهى//18:59ت م0278