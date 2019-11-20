باريس 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أمس (الثلاثاء) على هامش منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019 في "اليونسكو".وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين المنظمة الدولية ووزارة الثقافة في مجالات العلوم والثقافة والفنون والتراث.// انتهى //19:05ت م0280