الباحة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استعداداتها لاستضافة ملتقى "الفنون والمهن" للعام الحالي, بمشاركة ما يقارب 300 مشاركة يمثلون 38 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة, وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات.ويتخلل الملتقى الذي ينطلق يوم الثلاثاء القادم وسيستمر على مدى يومين يقدم من خلاله 22 ورقة عمل تسلط الضوء من خلالها على أبرز ملامح الموروث الشعبي للمناطق المملكة تحت شعار "تراثنا هويتنا", كما يتطرق اللقاء للعديد من المحاور تتضمن العرض السينمائي تقدمه 38 منطقة تعليمية تحت شعار "وطني الحبيب", بالإضافة الى خمس ورش عمل بمحاور متنوعة.من جهته رحب المدير العام للتعليم الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني بضيوف المنطقة, ودعا اللجان المنظمة للملتقى إلى بذل كل الجهود والإمكانات الممكنة والمتاحة البشرية والمادية لنجاح الملتقى وإظهارها بالمظهر المشرف وتحقيق أهدافه المرجوة.// انتهى //19:11ت م0282