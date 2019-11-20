عرعر 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واستواصل بلدية محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية على محلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة.وأوضحت البلدية أن الجولات التفتيشية التي تنفذها ستتواصل على المحال التجارية كافة, مشدده على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة.ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية.// انتهى //19:17ت م0285