القطيف 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم، برنامج مهرجان الحصص النوعية للصفوف الأولية في نسخته الثانية، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط، وعدداً من المشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمعلمين، وذلك في مقر مدرسة السلام الابتدائية بسيهات.واطلع العليط خلاله على المبادرات والتجارب التربوية التي تنفذ بمدارس المحافظة التي من شأنها نقل الخبرات وتبادل الأدوار لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي قدمها نخبة من معلمين مدارس القطيف وتضمنت عددًا من الاستراتيجيات والمهارات ودمج التقنية في التعليم.وثمن الطاقات البشرية وإبداعات المعلمين، داعيًا للاستفادة من البرامج والأنشطة التي تنفذ في الميدان التربوي ونقل الخبرات لمكاتب التعليم بالمنطقة، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق لم يأت من فراغ، حيث جاء بعد فضل من الله تعالى، ثم بجهود بذلت من الجميع والمنظومة التكاملية التي يتبعها المكتب، مثمنًا دعم وزارة التعليم والنهضة التي تعيشها المملكة، موجهًا شكره للجميع وقائد ابتدائية السلام سعيد بن ضيف الله الشمراني نظير احتضانه لمهرجان الحصص النوعية.من جانبه، أشاد المساعد للشؤون التعليمية بمكتب القطيف علي بن عبدالله الشهري بمهرجان الحصص النوعية والخبرات التي يمتلكها المعلمين والمهارات التي تمتعوا بها والأداء المميز في تطبيق الاستراتيجيات، وتجاوب المتعلمين من أبنائنا الطلاب معها، مشددًا على أهمية تنمية التفكير لدى الطالب ومشاركته في المواقف التعليمية مشاركة فاعلة والبعد عن الأساليب التقليدية في الإلقاء والتلقين والحفظ، داعيًا للاستفادة من ذلك لأكبر شريحة ممكنة من المعلمين.بدوره، قال المساعد للشؤون المدرسية عبد الله القرني : ما نشاهده الآن من تحصيل ونواتج تعلم هو مرآة لأداء أعمال مكتب تعليم القطيف ومنسوبيه وترجمتها عمليًا وعلى الواقع سعيًا من الجميع تجويد المخرج في شتى المجالات للتحسين المستمر، التي تجعل الطالب فاعلاً ومشاركاً في عملية التعلم والتعليم وتكسبه مهارات وخبرات متنوعة تنمي مهارات التفكير العليا لديه.من جهته، أكد مشرف الصفوف الأولية بمكتب القطيف علي بن سعيد آل حارس، أن البرنامج يقدمه نخبة من معلمي القطاع، ويهدف لرفع مستوى أداء المعلمين من زملائهم ولا سيما الجدد، كما يهدف إلى إبراز الكفاءات ورفع نواتج التعلم وتطوير العملية التعليمية والتربوية لتحقيق رؤية المملكة 2030.وفي الختام، كرّم مدير تعليم القطيف وقدم الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير للشركاء والداعمين والمعلمين المشاركين في البرنامج.// انتهى //19:27ت م0287