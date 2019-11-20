الباحة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مكافأة لنادي العين بعد فوزه اليوم في المباراة التي جمعته مع نادي الأنصار وانتهت بنتيجة 3 أهداف للعين دون رد في دوري الأمير محمد بن سلمان ( الدرجة الأولى ).وتأتي مكافأة أمير الباحة، دعمًا وتشجيعًا للنادي خاصة وللرياضة والرياضيين بمنطقة الباحة عامة.وأعرب رئيس نادي العين مازن بن رداد، باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء الشرف بالنادي وزملائه أعضاء المجلس ومنسوبي النادي كافة عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لسمو أمير منطقة الباحة، والتى تعد حافزًا ومساهمًا في تحقيق النادي لأفضل النتائج مقدرًا عاليًا ومنسوبي النادي بما غمرهم به سموه من متابعة وتحفيز أسهمت في تميز النادي.وأكد بن رداد أن الجميع في النادي سيعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.// انتهى //19:30ت م0288