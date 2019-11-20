الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد أسمى آيات الشكر والتقدير، وعظيم الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.وسأل معاليه الله -عز وجل- أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة التي أوكلت إليه، وأن يحقق رؤى وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- في الارتقاء بمدينة الرياض إلى المكانة الرئداة التي تستحقها،وبما يخدم سكان مدينة الرياض وزوارها، داعياً المولى القدير أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقار في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //20:41ت م0300