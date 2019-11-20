نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران غداً، برنامج "نادي أجيال الشبابي" لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بمقر اللجنة في حي المخيم بمدينة نجران.وسيشتمل البرنامج الذي يُقام كل يوم خميس، على العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والبرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية والمهارات الرياضية والحياتية التي تنمي قدرات الطلاب وتطور مهاراتهم.ويأتي البرنامج ضمن المناشط والفعاليات التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي.// انتهى //20:41ت م0301