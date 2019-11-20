ينبع 23 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسرعى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم ختام مسابقة (ظلال الشعر العربي) التي نفذها الإشراف التربوي ـ شعبة اللغة العربية (بنين)، وذلك على مسرح ثانوية الملك عبدالعزيز بينبع، بحضور المساعد للشؤون التعليمية سليم العطوي ، ومدير الإشراف التربوي معوض الذبياني ، وعدد من القيادات التربوية.المسابقة هدفت إلى الاعتزاز بالتراث الشعري، وتنمية مهارات الإلقاء لدى الطلاب، وتعريفهم بمكانة الشعر العربي الفصيح وأهميته، وتعزيز قيم المواطنة، وتنمية الذوق الأدبي لديهم، واكتشاف المواهب الأدبية للطلاب وصقلها، وتقويم ألسنتهم, وتجنب اللحن.وذكر رئيس شعبة اللغة العربية بتعليم ينبع عبدالكريم سنيد البذيلي أن المسابقة استهدفت طلاب المرحلة المتوسطة في مدارس ينبع بجميع قطاعاتها عبر ثلاثة مستويات، مستوى المدرسة، ثم القطاعات التعليمية، وأخيراً على مستوى الإدارة التعليمية.وجاء في المركز الأول الطالب وليد بن خالد المغيربي من متوسطة الحديثة الأهلية، وحصل على المركز الثاني الطالب سطام بن عبدالرحمن الفقير من متوسطة حطين، وعلى المركز الثالث الطالب خالد بن علي الحارثي من متوسطة الحديثة الأهلية .// انتهى //20:44ت م0304