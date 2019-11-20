نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلةً في وحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب – قسم الطالبات- اليوم محاضرة توعوية عن أضرار السجائر الإلكترونية، وذلك بمقر الكلية.وتطرقت المحاضرة إلى تكوين السيجارة الإلكترونية، وطريقة عملها، و كيفية تبخير المحلول الذي يحتوي على كميات من النيكوتين عن طريق الاحتراق، و الأضرار الناجمة عن تدخين هذه السجائر ، وتسببها بمرض السرطان.واشتملت على توزيع عدد من المنشورات والمطويات التي توضح خطر السجائر الإلكترونية والأمراض الناتجة عنها.// انتهى //20:45ت م0305