اجتماعي / محاضرة توعوية عن أضرار السجائر الإلكترونية بجامعة نجران
الأربعاء 1441/3/23 هـ الموافق 2019/11/20 م واس
نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس
نظمت جامعة نجران ممثلةً في وحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب – قسم الطالبات- اليوم محاضرة توعوية عن أضرار السجائر الإلكترونية، وذلك بمقر الكلية.
وتطرقت المحاضرة إلى تكوين السيجارة الإلكترونية، وطريقة عملها، و كيفية تبخير المحلول الذي يحتوي على كميات من النيكوتين عن طريق الاحتراق، و الأضرار الناجمة عن تدخين هذه السجائر ، وتسببها بمرض السرطان.
واشتملت على توزيع عدد من المنشورات والمطويات التي توضح خطر السجائر الإلكترونية والأمراض الناتجة عنها.
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20:45ت م
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