دومة الجندل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنظم نادي الموهبة والابتكار بفرع الكلية التقنية بمحافظة دومة الجندل اليوم برنامج " تطبيقات على الأردوينو " نفذها من قسم التقنية الكهربائية كل من المهندس سعود الرشيدي وخالد التميمي.وأوضح المهندس الرشيدي أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع المتدربين على الابتكار والإبداع ، حيث إن الأردوينو يوفر بيئة خصبة ومناسبة لكثير من المشروعات الإبداعية ، حيث يستقبل الكثير من الأفكار التطويرية لكونه بيئة مفتوحة المصدر ويمتاز بالسهولة بالتعامل معه وبسهولة لغة البرمجة ، ما يساعد على تطويره و يجعل ذلك في متناول المبدعين في مجال الابتكار والموهبة من متدربي فرع الكلية .من جانبه أوضح عميد الكلية عبد العزيز العرجان أن مثل هذه البرامج تأتي ضمن برامج نادي الموهبة والابتكار التي تعمل على تنمية روح الابتكار والإبداع لدى المتدربين وتعزز الموهبة لديهم .// انتهى //20:45ت م0306