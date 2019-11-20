ثقافي / الكلية التقنية بدومة الجندل تنظم " تطبيقات على الأردوينو"
الأربعاء 1441/3/23 هـ الموافق 2019/11/20 م واس
دومة الجندل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس
نظم نادي الموهبة والابتكار بفرع الكلية التقنية بمحافظة دومة الجندل اليوم برنامج " تطبيقات على الأردوينو " نفذها من قسم التقنية الكهربائية كل من المهندس سعود الرشيدي وخالد التميمي.
وأوضح المهندس الرشيدي أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع المتدربين على الابتكار والإبداع ، حيث إن الأردوينو يوفر بيئة خصبة ومناسبة لكثير من المشروعات الإبداعية ، حيث يستقبل الكثير من الأفكار التطويرية لكونه بيئة مفتوحة المصدر ويمتاز بالسهولة بالتعامل معه وبسهولة لغة البرمجة ، ما يساعد على تطويره و يجعل ذلك في متناول المبدعين في مجال الابتكار والموهبة من متدربي فرع الكلية .
من جانبه أوضح عميد الكلية عبد العزيز العرجان أن مثل هذه البرامج تأتي ضمن برامج نادي الموهبة والابتكار التي تعمل على تنمية روح الابتكار والإبداع لدى المتدربين وتعزز الموهبة لديهم .
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20:45ت م
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