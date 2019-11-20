محايل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعة لمركز بحر أبوسكينه اليوم, تعديات على مساحة 136294 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خيم التابع للمحافظة.وأوضح رئيس بلدية بحر أبوسكينه المهندس نايف بن علي الغامدي أن البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين ما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //20:45ت م0308