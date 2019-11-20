القريات 20 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019م واساستعرض محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر اليوم بمكتبه مع وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ومدير جمعية الثقافه والفنون بمنطقة الجوف خالد بن عبدالرحمن عزم الجمعية تنظيم فعاليات فنية بالمحافظة وإشراك المواهب من الجنسين .وتطلع مسؤولو الجمعية إلى تفعيل البرامج الثقافية والفنية في القريات تلبيةً لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز .حضر اللقاء المنسقان الجديدان في محافظة القريات للجنة الثقافة والفنون أحمد بن عايض الشراري وهناء بنت سعود التيماني.// انتهى //20:46ت م0309