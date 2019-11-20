الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك.واستعرض اللقاء جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، إضافةً إلى إشادة مارك لوكوك بجهود المملكة في اتفاق الرياض ، وعودة الحكومة إلى عدن ، مؤكداً أن ذلك سيساعد في دعم العمل الإنساني في اليمن.//انتهى//20:59ت م0312