محايل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسبدأت بلدية محافظة بارق بزراعة أكثر من 50 شتلة زراعية في الحدائق العامة بمركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة.وأوضح ذلك رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن عسيري أنه تم توجيه قسم الخدمات بالبلدية بتشجير الحدائق العامة بما يتناسب مع بيئة المنطقة ومناخها وذلك بزراعة شتلات الياسمين و التوت و النيم في حديقة مركز ثلوث المنظر والمركز الحضاري.وأفاد ان أعمال التشجير ستشمل جميع الحدائق في المحافظة و المراكز التابعة لأهمية الغطاء النباتي والسعي إلى زيادة مساحته ومن جانب آخر أضاف أنه استمرت حملة معالجة التشوه البصري بأعمال النظافة العامة والمسح على أمتداد جنبات طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكذلك أعمال النظافة اليومية للأحياء و الحدائق و المنتزهات.// انتهى //21:04ت م0314