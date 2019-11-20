عمّان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان " المنظمات الذكية : بوابة الانتقال إلى العالمية والاستدامة في العصر الرقمي"، بمشاركة عربية ودولية.ويسعى المؤتمر أن يكون منصة علمية عربيًا ودوليًا للباحثين والخبراء وطلبة الدراسات العليا لطرح أفكارهم وإنتاجاتهم البحثية والفكرية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التميز في استخدام التكنولوجيا وتثري مسيرة البحث العلمي.// انتهى //21:52ت م0337