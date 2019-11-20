الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسحققت 4 فرق الفوز بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل في ثاني أيام الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) فاز الثقبة على الكوكب 2-1، حيث تقدم بدر الخميس للثقبة من ركلة جزاء في الدقيقة 18، ليتعادل أبوبكر سيسوكو، لاعب الثقبة، لفريق الكوكب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43، قبل أن ينجح أمير العمراني في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 93 .ورفع الثقبة رصيده إلى 23 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الكوكب عند 18 نقطة في المركز العاشر.وخسر المجزل على ملعبه أمام الجبلين بنتيجة 0-4، حيث سجل أهداف الفريق الضيف كل من مبارك الأسمري في الدقيقة الخامسة، وعلي حسن في الدقيقة الثامنة، ودييجو ميراندا في الدقيقة 30، وحسان عقبي في الدقيقة 38.ورفع الجلين رصيده إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد المجزل عند 8 نقاط في المركز الـ20 والأخير.وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياصية، فاز العين على الأنصار بنتيجة 3-0، حيث سجل له كل من بيتر في الدقيقة 72 ونواف الحارثي في الدقيقة 86، قبل أن يختم بيتر أهداف الفريق في الدقيقة 93 .ورفع العين رصيده إلى 26 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الأنصار عند 12 نقطة في المركز الـ17.وتعادل النجوم على ملعب نادي الفتح مع النهضة سلبيا، ليرفع النجوم رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير، بينما رفع النهضة رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع.وعلى ملعب نادي البكيرية، نجح البكيرية في الفوز على أحد بنتيجة 1-0، وسجل الهدف الوحيد الحاج عثمان في الدقيقة 79.ورفع البكيرية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد أحد عند 18 نقطة في المركز التاسع.// انتهى//21:53ت م0339