القاهرة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسبحث رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد اليوم مع نائب وزير الري الصيني يي جيانتشون الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى سُبل دعم علاقات التعاون البحثي والتقني في مجالات إدارة الموارد المائية والري، والاستفادة القصوى من الخبرة الصينية في مجال الزراعة على المياه عالية الملوحة، وخصوصًا زراعة محصول الأرز، تمهيدًا لتعميم التجربة في البلدان العربية.وناقش أبوزيد مع المسؤول الصيني نظام الزراعة المتكاملة باستخدام المياه المالحة المتولدة من محطات تحلية مياه البحر في الاستزراع السمكي، وفي ري النباتات الملحية.كما تركزت المباحثات على أهمية نقل التجربة الصينية في مجال "تكنولوجيا الفضاء في إدارة المياه"، ودور تقنيات الاستشعار عن بعد في تحسين نظم الري من الموارد المائية، وكذلك تقديم نماذج تقديرات أفضل لكميات المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية باستخدام "الليزي متر" وتقنيات "المجسات" التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على موارد المياه الجوفية.// انتهى //21:54ت م0341