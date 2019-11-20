رام الله 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسعدّ مجلس الوزراء الفلسطيني قرار الإدارة الأميركية بتشريع الاستيطان يشكل صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية، وهو دليل على أن الإدارة الأميركية لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي أو الأمن الإقليمي أو حقوق الإنسان ".وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: " ، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة التي عقدت اليوم بمدينة رام الله، ردًا على القرار الأميركي الخاص بالاستيطان : إن قرار الإدارة الأميركية ما هو إلا خطوة جديدة تضاف إلى قراراتها حول القدس والحرب المالية والمؤسساتية على الأونروا، وهو يضرب أسس القانون الدولي والشرعية الدولية، ويلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي.وأشار أشتية إلى أن الاستيطان هو أحد أعراض البلاء الأكبر وهو الاحتلال، والرد على إعلان الإدارة الأميركية حول الاستيطان جاء من كل العالم الذي أدان القرار وأكد تمسكه بأن الاحتلال غير شرعي، والاستيطان غير شرعي، وقرار الإدارة الأميركية غير شرعي وغير قانوني".//انتهى //21:55ت م0343