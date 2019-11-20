إسلام آباد 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن مبادرة الطريق والحزام الواحد الصينية ومشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني تخدم الأمن والاستقرار الإقليمي وتصب في مصلحة جميع دول المنطقة.وأوضح في تصريحات اليوم بإسلام أباد أنه بإمكان جميع دول المنطقة الاستفادة من هذه المبادرة لدعم التقدم والازدهار في المنطقة.وقال : إن التعاون الاقتصادي والربط الإقليمي بين الدول يساعد في حل المشكلات الأمنية، مشيرًا إلى أن باكستان مطلعة ًعلى التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة، وأنها تدعم مبادرة الطريق والحزام التي من شأنها الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.ورفض وزير الخارجية الباكستاني محاولة بعض القوى التشكيك في أهداف هذه المبادة بأنها تهديد اقتصاد وسياسي.// انتهى //22:01ت م0346